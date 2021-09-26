Вибори у Німеччині: опубліковані результати екзитполів з голосування за Бундестаг
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Голосування на виборах до парламенту Німеччини завершено. Уже опубліковані результати екзитполів з голосування за Бундестаг, які оприлюднило DW, пише УНН.
Опубліковані результати екзитполу ARD на виборах до парламенту Німеччини не змогли назвати лідера голосування, що завершилося 26 вересня.
Цитата:
"У консервативного блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів по 25% голосів. На третьому місці - "зелені", які набрали 15%", - вказує видання.
Ще один прогноз
Прогноз на 18:00, який оприлюднило ZDF, свідчить, що незначна перевага на федеральних виборах 2021 року - у соціал-демократів (СДПН):
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- ХДС/ХСС: 24,0%
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- СДПН: 26,0%
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- “Альтернатива для Німеччини”: 10,0%
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- "Вільна демократична партія": 12,0%
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- "Ліві": 5,0%
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- "Зелені: 14,5%
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- Інші: 8,5%
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Цей прогноз показує явні здобутки для СДПН та "Зелених": соціал-демократи отримують на 5,5 відсоткового пункта більше, ніж на виборах 2017 року, "Зелені" - на 5,6 відсоткового пункта.
ХДС/ХСС має "важкі втрати": -8,9 відсоткового пункта. "Ліві" також значно втрачають - зменшившись на 4,2 відсоткового пункта порівняно з 2017 роком.
Контекст
Сьогодні, 26 вересня, у ФРН пройшли парламентські вибори, за їхніми підсумками буде обрано нового канцлера країни.
Нинішня кампанія — найбільш непередбачувана за останні роки. Основна інтрига — новий федеральний канцлер і закінчення епохи, коли при владі перебувала “фрау канцлерін” — Ангела Меркель. Меркель вперше з 2005 року не буде очолювати Християнсько-демократичний союз (ХДС) і претендувати на посаду федерального канцлера.