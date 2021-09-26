Выборы в Бундестаг: обновленные прогнозы отдают лидерство партии СДПГ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Предварительные неофициальные итоги выборов в парламент Германии - Бундестаг - по данным социологической службы Infratest dimap, свидетельствуют, что партия СДПГ с минимальным отрывом опережает блок ХДС/ХСС. Прогноз обнародован на Tagesschau от телеканала ARD, пишет УНН.
Согласно результатам прогноза ARD/Infratest dimap на 18:43 по местному времени, у социал-демократов 24,9% голосов, у христианских демократов - 24,7%. "Зеленые" набрали 14,8% голосов.
Прогноз ZDF
Согласно последнему прогнозу ZDF, по состоянию на 19:31 по местному времени, гонка между ХДС/ХСС и СДПГ остается напряженной:
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- ХДС/ХСС: 24,6 процента
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- СДПГ: 25,7 процента
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- АдГ: 10,7 процента
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- СвДП: 11,7 процента
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- "Левые": 5 процентов
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- "Зеленые": 14,4 процента
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- Другие: 7,9 процента
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Контекст
Сегодня, 26 сентября, в ФРГ прошли парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлер страны.
Нынешняя кампания - самая непредсказуемая за последние годы. Основная интрига - новый федеральный канцлер и окончание эпохи, когда у власти находилась "фрау канцлерин" - Ангела Меркель. Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на должность федерального канцлера.