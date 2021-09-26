Вибори у Бундестаг: оновлені прогнози віддають лідерство партії СДПН
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Попередні неофіційні підсумки виборів в парламент Німеччини - Бундестаг - за даними соціологічної служби Infratest dimap, свідчать, що партія СДПН з мінімальним відривом випереджає блок ХДС/ХСС. Прогноз оприлюднено на Tagesschau від телеканалу ARD, пише УНН.
Згідно з результатами прогнозу ARD/Infratest dimap на 18:43 за місцевим часом, у соціал-демократів 24,9% голосів, у християнських демократів - 24,7%. "Зелені" набрали 14,8% голосів.
Прогноз ZDF
Згідно з останнім прогнозом ZDF, станом на 19:31 за місцевим часом, гонка між ХДС/ХСС та СДПН залишається напруженою:
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- ХДС/ХСС: 24,6 відсотка
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- СДПН: 25,7 відсотка
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- АдН: 10,7 відсотка
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- ВДП: 11,7 відсотка
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- "Ліві": 5 відсотків
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- "Зелені": 14,4 відсотка
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- Інші: 7,9 відсотка
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Контекст
Сьогодні, 26 вересня, у ФРН пройшли парламентські вибори, за їхніми підсумками буде обрано нового канцлера країни.
Нинішня кампанія — найбільш непередбачувана за останні роки. Основна інтрига — новий федеральний канцлер і закінчення епохи, коли при владі перебувала “фрау канцлерін” — Ангела Меркель. Меркель вперше з 2005 року не буде очолювати Християнсько-демократичний союз (ХДС) і претендувати на посаду федерального канцлера.