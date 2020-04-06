Выборы США: Демократы могут выдвинуть кандидата онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Бывший вице-президент США Джо Байден предположил, что съезд Демократической партии, на котором должны назвать имя кандидата в президенты, возможно, придется провести в онлайн-режиме. Об этом он заявил в воскресенье, 5 апреля, в эфире телеканала ABC, передает УНН.
"Нам, возможно, придется провести виртуальный съезд. Нам необходимо продумать это уже сейчас. Возможно, мы не сможем собрать в одном месте 10, 20, 30 тыс. человек", - заявил Байден, цитирует агентство новостей АР.
Сегодня Джо Байден является лидером в гонке среди демократов на номинацию от партии на участие в президентских выборах США в ноябре 2020 года. По состоянию на 5 апреля Байдена удалось получить голоса 1217 делегатов, а Берни Сандерс - 914. Всего кандидату необходимо получить поддержку 1991 делегата, чтобы быть выдвинутым от партии кандидатом в президенты США.
Съезд Демократической партии, на котором планировалось выдвижение кандидата в президенты, должен был быть в июле. Но учитывая вспышка коронавирусной инфекции и критическую ситуацию из-за этого в США, мероприятие было решено перенести на 17 августа. Демократы надеялись, что раннее собрание даст партии больше времени для объединения вокруг кандидата, который может победить действующего президента Дональда Трампа.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.