Выборы президента РФ: Украина - одна из самых проблемных точек для организации голосования

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 71516 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 86923 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 89611 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109650 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101106 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104850 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111813 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117121 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122900 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134433 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Выборы президента РФ: Украина - одна из самых проблемных точек для организации голосования

Выборы президента РФ: Украина - одна из самых проблемных точек для организации голосования

Киев  •  УНН

 • 9109 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украина является одной из наиболее проблемных точек для организации голосования. Об этом заявил член ЦИК РФ Василий Лихачев, добавив, что ОБСЕ пообещала помочь с безопасностью выборов президента России в Украине, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы организуем участки для голосования в Киеве при посольстве, на территории генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове. Чтобы обеспечить безопасность, в том числе физическую, граждан России, которые захотят прийти и проголосовать, мы не только будем вести диалог со Службой безопасности и МВД Украины, но и обратились за помощью к представителям ОБСЕ, которые нам ответили согласием", - рассказал Лихачев.

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Он также отметил, что Украина является одной из наиболее проблемных точек для организации голосования.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал не признавать российские президентские выборы в оккупированном Крыму и не возобновлять полномочия РФ в ПАСЕ.

Украинские Национальные Новости

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