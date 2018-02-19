Выборы президента РФ: Украина - одна из самых проблемных точек для организации голосования
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украина является одной из наиболее проблемных точек для организации голосования. Об этом заявил член ЦИК РФ Василий Лихачев, добавив, что ОБСЕ пообещала помочь с безопасностью выборов президента России в Украине, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Мы организуем участки для голосования в Киеве при посольстве, на территории генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове. Чтобы обеспечить безопасность, в том числе физическую, граждан России, которые захотят прийти и проголосовать, мы не только будем вести диалог со Службой безопасности и МВД Украины, но и обратились за помощью к представителям ОБСЕ, которые нам ответили согласием", - рассказал Лихачев.
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Он также отметил, что Украина является одной из наиболее проблемных точек для организации голосования.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал не признавать российские президентские выборы в оккупированном Крыму и не возобновлять полномочия РФ в ПАСЕ.