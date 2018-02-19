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Вибори президента РФ: Україна - одна із найпроблемніших точок для організації голосування

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Україна є однією з найбільш проблемних точок для організації голосування. Про це заявив член ЦВК РФ Василь Лихачов, додавши, що ОБСЄ пообіцяла допомогти з безпекою виборів президента Росії на Україну, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.

“Ми організуємо ділянки для голосування в Києві при посольстві, на території генеральних консульств у Харкові, Одесі та Львові. Щоб забезпечити безпеку, в тому числі фізичну, громадян Росії, які захочуть прийти і проголосувати, ми не тільки будемо вести діалог зі Службою безпеки та МВС України, а й звернулися за допомогою до представників ОБСЄ, які нам відповіли згодою”, — розповів Лихачов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ПАРЄ порушать питання легітимності виборів Президента РФ в Криму

Він також зазначив, що Україна є однією з найбільш проблемних точок для організації голосування.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав не визнавати російських президентських виборів в окупованому Криму та не відновлювати повноваження РФ у ПАРЄ.

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