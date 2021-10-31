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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Выборы мэра Харькова: явка 28%, победителя в первом туре нет - Добкин

Киев • УНН

 • 32409 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Кандидат в мэры Харькова и главный соперник действующего врио городского главы Игоря Терехова Михаил Добкин опроверг результаты экзит-поллов, назвав их “заказными”, сообщает УНН.

Выборы мэра Харькова: явка 28%, победителя в первом туре нет - Добкин

“Я честно и терпеливо выдержал целый час беснующегося потока информации от разных СМИ. За основу своих новостей эти СМИ брали информацию экзит-полов, заранее заказанных штабом оппонента. Их итоговая информация мало чем отличается от ранее публикованных социсследований СОЦИСов, КМИСов и других контор”, — отметил Добкин.

По его версии, победителя в первом туре нет.

“Явка 28%. По нашим опросам 41 ИО (Игорь Терехов — ред), 35 Я. И это при всех их стараниях вытянуть за уши провластного кандидата.

Вскоре опубликую первые результаты параллельного подсчета. Боремся дальше. Уступать никто не намерен”, — подчеркнул Добкин.

Напомним, сегодня 31 октября прошли выборы мэра Харькова. Если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, будет назначен второй тур выборов.

Украинские Национальные Новости

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