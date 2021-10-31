Вибори мера Харкова: явка 28%, переможця у першому турі немає — Добкін

“Я чесно і терпляче витримав цілу годину біснуватого потоку інформації від різних ЗМІ. За основу своїх новин ці ЗМІ брали інформацію екзит-полів, наперед замовлених штабом опонента. Їхня підсумкова інформація мало чим відрізняється від раніше публікованих соцдосліджень СОЦІСів, КМІСів та інших контор”, — зазначив Добкін.

За його версією, переможця у першому турі немає.

“Явка 28%. За нашими опитуваннями 41 ІО (Ігор Терехов — ред), 35 Я. І це за всіх їхніх старань витягнути за вуха провладного кандидата.

Незабаром опублікую перші результати паралельного підрахунку. Боремося далі. Поступатися ніхто не має наміру”, — підкреслив Добкін.

Нагадаємо, сьогодні 31 жовтня відбулися вибори мера Харкова. Якщо жоден кандидат не набере понад 50% голосів, буде призначено другий тур виборів.