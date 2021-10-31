Вибори мера Харкова: явка 28%, переможця у першому турі немає — Добкін

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 57044 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 106741 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 92768 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 102027 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 77922 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 69511 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 151332 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86349 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 251256 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

9 квітня, 03:30 • 107966 перегляди

День національної єдності в Грузії, День Вінстона Черчилля, День антикваріату: що відзначають у світі 9 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
92%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 27346 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 24116 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 22536 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 28162 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 10468 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 116851 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 151335 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 251259 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 423682 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 413296 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 23972 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 29837 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 30498 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 31924 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 81880 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Вибори мера Харкова: явка 28%, переможця у першому турі немає — Добкін

Київ • УНН

 • 32409 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Кандидат у мери Харкова та головний суперник чинного т.в.о. міського голови Ігоря Терехова Михайло Добкін спростував результати екзит-полів, назвавши їх “замовними”, повідомляє УНН.

Вибори мера Харкова: явка 28%, переможця у першому турі немає — Добкін

“Я чесно і терпляче витримав цілу годину біснуватого потоку інформації від різних ЗМІ. За основу своїх новин ці ЗМІ брали інформацію екзит-полів, наперед замовлених штабом опонента. Їхня підсумкова інформація мало чим відрізняється від раніше публікованих соцдосліджень СОЦІСів, КМІСів та інших контор”, — зазначив Добкін.

За його версією, переможця у першому турі немає.

“Явка 28%. За нашими опитуваннями 41 ІО (Ігор Терехов — ред), 35 Я. І це за всіх їхніх старань витягнути за вуха провладного кандидата.

Незабаром опублікую перші результати паралельного підрахунку. Боремося далі. Поступатися ніхто не має наміру”, — підкреслив Добкін.

Нагадаємо, сьогодні 31 жовтня відбулися вибори мера Харкова. Якщо жоден кандидат не набере понад 50% голосів, буде призначено другий тур виборів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,008.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.67
Ethereum
$1,617.07