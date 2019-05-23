Выборы в ВР: в ОПОРЕ рассказали, когда можно будет изменить избирательный адрес

"С завтрашнего дня уже можно будет обращаться, с начала избирательного процесса. Правда, не факт, что в ГРИ (Государственный реестр избирателей - ред.) будут к этому готовы, но обращаться уже нельзя", - отметили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе отметили, что для этого избирателю необходимо подать заявление о временном изменении места голосования с указанием участка или адреса, по которому он желает проголосовать, в орган ведения Государственного реестра избирателей.

Напомним, начиная с завтрашнего дня, с 24 мая, в Украине начинается избирательная кампания.