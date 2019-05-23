Вибори до ВР: в ОПОРІ розповіли, коли можна буде змінити виборчу адресу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Тимчасову зміну виборчої адреси можна буде здійснити, починаючи вже із завтрашнього дня. Про це повідомили в прес-службі Громадянської мережі "ОПОРА" в коментарі кореспонденту УНН.
"Із завтрашнього дня вже можна буде звертатися, з початку виборчого процесу. Правда, не факт, що в ДРВ (Державний реєстр виборців – ред.) будуть до цього готові, але звертатись уже можна", - зазначили в прес-службі.
При цьому в прес-службі зазначили, що для цього виборцю необхідно подати заяву про тимчасову зміну місця голосування із зазначенням дільниці чи адреси, за якою він бажає проголосувати, до органу ведення Державного реєстру виборців.
Нагадаємо, починаючи з завтрашнього дня, з 24 травня, в Україні розпочинається виборча кампанія.