Выборы-2020: в Донецкой области за сутки открыли восемь уголовных производств
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Донецкой области три уголовных производства начато из-за подкупа избирателей, три - из-за препятствования осуществлению избирательного права, по одному - по факту подделки бюллетеней и злоупотребления служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
Отмечается, что на территории одной из избирательных комиссий Мариуполя было обнаружено более 200 тысячи недействительных бюллетеней. В Краматорске в полицию обратился местный житель с заявлением, что в соцсети получил от незнакомой женщины предложение проголосовать за определенного кандидата за денежное вознаграждение. В подтверждение этого он должен был отправить ей фото заполненного бюллетеня.
“В Славянске полиция получила информацию, что неизвестные лица препятствуют осуществлению избирательного права путем распространения ложных листовок, дискредитирующих одного из кандидатов. В полицию Дружковки поступило сообщение о том, что на площади Соборной лежат листовки с просьбой не ходить на выборы”, — сообщили в полиции.
Всего за сутки в Донецкой области открыто 8 уголовных производств по информации о нарушениях избирательного законодательства. Кроме того, зарегистрировано 48 сообщений, связанных с нарушением “дня тишины”.
Как сообщал УНН, в Украине зафиксированы десятки нарушений во время “дня тишины” перед местными выборами. В частности, обнаружили подкуп избирателей, распространение компромата, изменение избирательных адресов — для увеличения количества избирателей на участках и появление недействительных бюллетеней.