Вибори-2020: у Донецькій області за добу відкрили вісім кримінальних проваджень

Зазначається, що на території однієї з виборчих комісій Маріуполя було виявлено більше 200 тисяч недійсних бюлетенів. У Краматорську до поліції звернувся місцевий житель із заявою, що в соцмережі отримав від незнайомої жінки пропозицію проголосувати за певного кандидата за грошову винагороду. На підтвердження цього він мав відправити їй фото заповненого бюлетеня.

“У Слов’янську поліція отримала інформацію, що невідомі особи перешкоджають здійсненню виборчого права шляхом розповсюдження неправдивих листівок, що дискредитують одного з кандидатів. До поліції Дружківки надійшло повідомлення про те, що на площі Соборній лежать листівки з проханням не ходити на вибори”, — повідомили в поліції.

Загалом за добу у Донецькій області відкрито 8 кримінальних проваджень за інформацією про порушення виборчого законодавства. Крім того, зареєстровано 48 повідомлень, пов’язаних з порушенням “дня тиші”.

Як повідомляв УНН, в Україні зафіксовані десятки порушень під час “дня тиші” перед місцевими виборами. Зокрема, виявили підкуп виборців, поширення компромату, зміну виборчих адрес — задля збільшення кількості виборців на дільницях та появу недійсних бюлетенів.