Выборы-2020: Омбудсмен за сутки получила 30 сообщений о нарушениях

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 66918 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 93535 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122144 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104725 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124470 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100441 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101363 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103707 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101848 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101477 просмотра

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Выборы-2020: Омбудсмен за сутки получила 30 сообщений о нарушениях

Выборы-2020: Омбудсмен за сутки получила 30 сообщений о нарушениях

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала всех, кто считает, что их права на местных выборах 25 октября нарушены, звонить на "горячую линию". Только за вчера в Офисе Омбудсмена получили 30 таких сообщений, передает корреспондент УНН.

"И вчера, и сегодня до восьми часов вечера работает "горячая линия" Уполномоченного. Если вы считаете, что ваши права нарушены, то звоните, и мы будем реагировать на эти обращения", - заявила Людмила Денисова.

По словам Омбудсмена, такие сообщения поступали и накануне.

"Вчера поступило нам 30 сообщений. Наибольшее количество сообщений - 46% - от пенисонерив", - указала она.

Номер горячей линии Омбудсмена - 0 (800) 50 17 20.

Напомним, Денисова заявила, что только 1% участков соответствует критериям доступности.

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