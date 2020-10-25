Выборы-2020: Омбудсмен за сутки получила 30 сообщений о нарушениях
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала всех, кто считает, что их права на местных выборах 25 октября нарушены, звонить на "горячую линию". Только за вчера в Офисе Омбудсмена получили 30 таких сообщений, передает корреспондент УНН.
"И вчера, и сегодня до восьми часов вечера работает "горячая линия" Уполномоченного. Если вы считаете, что ваши права нарушены, то звоните, и мы будем реагировать на эти обращения", - заявила Людмила Денисова.
По словам Омбудсмена, такие сообщения поступали и накануне.
"Вчера поступило нам 30 сообщений. Наибольшее количество сообщений - 46% - от пенисонерив", - указала она.
Номер горячей линии Омбудсмена - 0 (800) 50 17 20.
Напомним, Денисова заявила, что только 1% участков соответствует критериям доступности.