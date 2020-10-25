Тільки 1% дільниць відповідає критеріям доступності — Денісова

“Серед усіх перевірених нами дільниць, тільки 1%, тобто 10, відповідають критеріям доступності, які були затверджені Кабінетом міністрів України напередодні виборів”, - зазначила посадовиця.

Денісова зазначила, що до списку увійшли по 1 дільниці в Полтаві та Херсоні, 2 дільниці в Чернівцях та 6 — в Києві.

“З 19 по 22 жовтня ми провели 908 моніторингових візитів разом із представниками Київського міського комітету доступності, з громадськими моніторингами, серед яких були особи з інвалідністю та представники маломобільних груп населення. Ми перевірили всі дільниці, по яких у минулому році в нас були зауваження”, - резюмувала омбудсмен.

Додамо, що за інформацією ОПОРИ на понад 98% виборчих дільниць не перешкоджали здійсненню спостереження під час засідань комісій.