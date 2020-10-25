Тільки 1% дільниць відповідає критеріям доступності — Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Тільки 10 із 900 дільниць перевірених ДВК відповідають установленим критеріям доступності. Про це під час брифінгу повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає кореспондент УНН.
“Серед усіх перевірених нами дільниць, тільки 1%, тобто 10, відповідають критеріям доступності, які були затверджені Кабінетом міністрів України напередодні виборів”, - зазначила посадовиця.
Денісова зазначила, що до списку увійшли по 1 дільниці в Полтаві та Херсоні, 2 дільниці в Чернівцях та 6 — в Києві.
“З 19 по 22 жовтня ми провели 908 моніторингових візитів разом із представниками Київського міського комітету доступності, з громадськими моніторингами, серед яких були особи з інвалідністю та представники маломобільних груп населення. Ми перевірили всі дільниці, по яких у минулому році в нас були зауваження”, - резюмувала омбудсмен.
Додамо, що за інформацією ОПОРИ на понад 98% виборчих дільниць не перешкоджали здійсненню спостереження під час засідань комісій.