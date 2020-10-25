Только 1% участков соответствует критериям доступности - Денисова
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Только 10 из 900 участков проверенных УИК отвечают устанвленным критериям доступности. Об этом во время брифинга сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает корреспондент УНН.
"Среди всех проверенных нами участков, только 1%, то есть 10, соответствуют критериям доступности, которые были утверждены Кабинетом министров Украины накануне выборов", - отметила чиновница.
Денисова отметила, что в список вошли по 1 участку в Полтаве и Херсоне, 2 участка в Черновцах и 6 - в Киеве.
"С 19 по 22 октября мы провели 908 мониторинговых визитов вместе с представителями Киевского городского комитета доступности, по общественному мониторингу, среди которых были лица с инвалидностью и представители маломобильных групп населения. Мы проверили все участки, по которым в прошлом году у нас были замечания", - резюмировала омбудсмен.
Добавим, что по информации ОПОРЫ более чем 98% избирательных участков не препятствовали осуществлению наблюдения во время заседаний комиссий.