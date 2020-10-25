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Только 1% участков соответствует критериям доступности - Денисова

Только 1% участков соответствует критериям доступности - Денисова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Только 10 из 900 участков проверенных УИК отвечают устанвленным критериям доступности. Об этом во время брифинга сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает корреспондент УНН.

"Среди всех проверенных нами участков, только 1%, то есть 10, соответствуют критериям доступности, которые были утверждены Кабинетом министров Украины накануне выборов", - отметила чиновница.

Денисова отметила, что в список вошли по 1 участку в Полтаве и Херсоне, 2 участка в Черновцах и 6 - в Киеве.

"С 19 по 22 октября мы провели 908 мониторинговых визитов вместе с представителями Киевского городского комитета доступности, по общественному мониторингу, среди которых были лица с инвалидностью и представители маломобильных групп населения. Мы проверили все участки, по которым в прошлом году у нас были замечания", - резюмировала омбудсмен.

Добавим, что по информации ОПОРЫ более чем 98% избирательных участков не препятствовали осуществлению наблюдения во время заседаний комиссий.

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