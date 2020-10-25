Вибори-2020: Омбудсмен за добу отримала 30 повідомлень про порушення

"І вчора, і сьогодні до восьмої години вечора працює "гаряча лінія" Уповноваженого. Якщо ви вважаєте, що ваші права порушені, то телефонуйте, й ми будемо реагувати на ці звернення”, - заявила Людмила Денісова.

За словами Омбудсмена, такі повідомлення надходили і напередодні.

"Вчора надійшло нам 30 повідомлень. Найбільша кількість повідомлень - 46% - від пенісонерів", - вказала вона.

Номер гарячої лінії омбудсмена - 0 (800) 50 17 20.

Нагадаємо, Денісова заявила, що тільки 1% дільниць відповідає критеріям доступності.



