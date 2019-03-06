Выборы-2019: за сутки открыто четыре уголовных производства
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. За минувшие сутки полиция открыла четыре уголовных производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
"За прошедшие сутки на территории государства Национальной полицией зарегистрировано 97 сообщений о нарушениях предвыборного процесса. По четырем фактам сведения внесены в ЕРДР", - говорится в сообщении.
Как уточнили в МВД, из них в Днепропетровской - 14, Донецкой - 11, Киевской и Херсонской - по 10, городе Киев - 8, Тернопольской - 7.
Кроме того, за сутки органами полиции составлено 18 админпротоколов.
Всего с начала избирательного процесса терорганы Нацполиции зарегистрировали 1442 сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом.
"Из них больше всего: в городе Киев - 157, Днепропетровской области - 147, Киевской - 104, Одесской - 80. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 985, подкупом избирателей - 100, повреждением имущества - 25 и хулиганством - 17", - уточнили в МВД.
Всего по указанным фактам начато 60 уголовных производств, из них 35 связаны с нарушением избирательного, 25 - с проведением предвыборной кампании.
По 260 фактам проводится проверка согласно Закону Украины "Об обращении граждан". Составлено 354 протоколов об административных правонарушениях.
"По результатам рассмотрения принято решение относительно 23 протоколов. По 15 протоколами наложены штрафы, 5 человек освобождены от административной ответственности, за 3 фактам производства закрыты", - уточнили в Министерстве.
Ранее сообщалось, что за сутки полиция зарегистрировала 38 сообщений о нарушениях.
Напомним, с начала избирательного процесса полиция объявила о подозрении 19 лицам.