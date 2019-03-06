Вибори-2019: за добу відкрито чотири кримінальні провадження

"Упродовж минулої доби на території держави Національною поліцією зареєстровано 97 повідомлень про порушення передвиборчого процесу. За чотирма фактами відомості внесено до ЄРДР", - сказано у повідомленні.

Як уточнили у МВС, з них у Дніпропетровській – 14, Донецькій – 11, Київській та Херсонській – по 10, місті Київ – 8, Тернопільській – 7.

Крім того, за добу органами поліції складено 18 адмінпротоколів.

Загалом з початку виборчого процесу тероргани Нацполіції зареєстрували 1442 повідомлення про порушення, пов’язані з виборчим процесом.

"З них найбільше: у місті Київ – 157, Дніпропетровській області – 147, Київській – 104, Одеській – 80. Здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією – 985, підкупом виборців – 100, пошкодженням майна – 25 та хуліганством – 17", - уточнили у МВС.

Усього за вказаними фактами розпочато 60 кримінальних проваджень, з них 35 пов’язані з порушенням виборчого, 25 – з проведенням передвиборної кампанії.

За 260 фактами проводиться перевірка згідно Закону України "Про звернення громадян". Складено 354 протоколи про адмінправопорушення.

"За результатами розгляду прийнято рішення щодо 23 протоколів. За 15 протоколами накладено штрафи, 5 осіб звільнено від адміністративної відповідальності, за 3 фактами провадження закриті", - уточнили у Міністерстві.

Раніше повідомлялося, що за добу поліція зареєструвала 38 повідомлень про порушення.

Нагадаємо, з початку виборчого процесу поліція оголосила про підозру 19 особам.