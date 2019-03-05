Вибори-2019: за добу Нацполіція зареєструвала 38 повідомлень про порушення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Упродовж минулої доби на території держави поліцією зафіксовано ще 38 повідомлень про порушення, пов’язані з виборами. За двома повідомленнями відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомляє департамент комунікації МВС України, передає УНН.
Так, у Києві зафіксовано 8 порушень, у Донецькій області – 7, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській – по 3.
Як повідомили у прес-службі МВС, 4 березня у Солом’янському районі Києва на вулиці двоє осіб пошкодили агітаційний намет кандидата в президенти України. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (Хуліганство) КК України.
Того ж дня у Шевченківському районі Києва на даху житлового будинку, поблизу офісу кандидата в Президенти України було виявлено та вилучено невстановлений предмет. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.359 (Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) КК України.
Загалом з початку виборчого процесу територіальними органами Національної поліції зареєстровано 2 411 повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. З них найбільше: у місті Київ, у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, та Одеській областях.
Усього за вказаними фактами розпочато 119 кримінальних проваджень, з них 53 пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 66 – з проведенням передвиборної кампанії.
Як повідомляв УНН, минулої доби в Україні поліція зафіксувала 40 повідомлень про події, пов’язані з виборами.