Выборы-2019: за сутки Нацполиция зарегистрировала 38 сообщений о нарушениях
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. За минувшие сутки на территории страны полицией зафиксировано еще 38 сообщений о нарушениях, связанных с выборами. По двум сообщениям сведения внесены в ЕРДР. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.
Так, в Киеве зафиксировано 8 нарушений, в Донецкой области - 7, Днепропетровской, Николаевской и Одесской - по 3.
Как сообщили в пресс-службе МВД, 4 марта в Соломенском районе Киева на улице двое лиц повредили агитационную палатку кандидата в президенты Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (Хулиганство) УК Украины.
В тот же день в Шевченковском районе Киева на крыше жилого дома, возле офиса кандидата в президенты Украины был обнаружен и изъят неустановленный предмет. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.359 (Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) УК Украины.
Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 2411 сообщений, связанных с избирательным процессом. Из них больше всего: в городе Киев, в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, и Одесской областях.
Всего по указанным фактам открыто 119 уголовных производств, из них 53 связаны с нарушением избирательного законодательства, 66 - с проведением предвыборной кампании.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в Украине полиция зафиксировала 40 сообщений о событиях, связанных с выборами.