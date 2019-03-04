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Вибори-2019: з початку кампанії поліція відкрила 117 кримінальних проваджень

Вибори-2019: з початку кампанії поліція відкрила 117 кримінальних проваджень

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Минулої доби в Україні поліція зафіксувала 40 повідомлень про події, пов’язані з виборами. Усього з початку кампанії розпочато 117 кримінальних проваджень, пов’язані з виборчим процесом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

"Упродовж минулої доби на території держави зареєстровано 40 повідомлень про події, пов’язані з виборами. З них: у місті Київ – 10, Одеській та Полтавській областях – по 4, Донецькій, Київській і Кіровоградській – по 3, Вінницькій, Тернопільській та Херсонській – по 2, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській і Чернівецькій – по 1", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, слідчі Національної поліції України упродовж доби внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про дві подій, що містять ознаки кримінальних правопорушень. Кримінальні провадження були відкриті за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

"Усього з початку виборчого процесу територіальними органами Національної поліції зареєстровано 2 347 повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Розпочато 117 кримінальних проваджень. З них 53 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 64 – пов’язані з проведенням передвиборної кампанії", - уточнили у МВС.

Нагадаємо, 31 грудня 2018 року офіційно стартувала виборча кампанія на виборах президента України.

У ЦВК завершили реєстрацію кандидатів у президенти 8 лютого 2019 року.

Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

Українські Національні Новини

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