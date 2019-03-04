Вибори-2019: з початку кампанії поліція відкрила 117 кримінальних проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Минулої доби в Україні поліція зафіксувала 40 повідомлень про події, пов’язані з виборами. Усього з початку кампанії розпочато 117 кримінальних проваджень, пов’язані з виборчим процесом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
"Упродовж минулої доби на території держави зареєстровано 40 повідомлень про події, пов’язані з виборами. З них: у місті Київ – 10, Одеській та Полтавській областях – по 4, Донецькій, Київській і Кіровоградській – по 3, Вінницькій, Тернопільській та Херсонській – по 2, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській і Чернівецькій – по 1", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, слідчі Національної поліції України упродовж доби внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про дві подій, що містять ознаки кримінальних правопорушень. Кримінальні провадження були відкриті за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) КК України.
"Усього з початку виборчого процесу територіальними органами Національної поліції зареєстровано 2 347 повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Розпочато 117 кримінальних проваджень. З них 53 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 64 – пов’язані з проведенням передвиборної кампанії", - уточнили у МВС.
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