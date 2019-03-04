Вибори-2019: з початку кампанії поліція відкрила 117 кримінальних проваджень

КИЇВ. 4 березня. УНН. Минулої доби в Україні поліція зафіксувала 40 повідомлень про події, пов’язані з виборами. Усього з початку кампанії розпочато 117 кримінальних проваджень, пов’язані з виборчим процесом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.