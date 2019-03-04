Выборы-2019: с начала кампании полиция открыла 117 уголовных производств

"За минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 40 сообщений о событиях, связанных с выборами. Из них в городе Киев - 10, Одесской и Полтавской областях - по 4, Донецкой, Киевской и Кировоградской - по 3, Винницкой, Тернопольской и Херсонской - по 2, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой - по 1", - говорится в сообщении.

В частности, следователи Национальной полиции Украины в течение суток внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию о двух событиях, содержащих признаки преступлений. Уголовные производства были открыты по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

"Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 2347 сообщений, связанных с избирательным процессом. Начато 117 уголовных производств. Из них 53 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 64 - связанные с проведением предвыборной кампании", - уточнили в МВД.

Напомним, 31 декабря 2018 официально стартовала избирательная кампания на выборах президента Украины.

В ЦИК завершили регистрацию кандидатов в президенты 8 февраля 2019.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019.