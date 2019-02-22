Выборы-2019: за сутки полиция открыла три производства

"За сутки по трем сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, в частности, по одному - по ст. 129 (угроза убийством), по ст. 160 (подкуп избирателя) и по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Так, всего за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 83 сообщения о событиях, связанных с выборами, а с начала предвыборной кампании - 1741 сообщения.

В полиции добавили, что в основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 1102 факты, подкупом избирателей - 130, повреждением имущества - 30 и хулиганством - 27. Больше всего сообщений поступило в Киеве, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях.

"Всего с начала предвыборной кампании полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 77 фактам. В частности, 39 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, еще 38 уголовных производств - по фактам, связанным с проведением избирательной кампании. Также составлен 401 административный протокол", - сообщает полиция.

Напомним, в Сумах сотрудники полиции без законных оснований опечатали офис политической партии, а кроме того надели наручники и доставили в отделение полиции двух человек, которые там находились. По факту превышения власти и служебных полномочий работниками полиции начато уголовное производство.