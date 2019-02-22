Вибори-2019: за добу поліція відкрила три провадження

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. За добу в Україні поліція відкрила три кримінальні провадження, пов’язані з виборчим процесом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції України.

“За добу за трьома повідомленнями відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зокрема, по одному — за ст. 129 (погроза вбивством), за ст. 160 (підкуп виборця) та за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

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Так, всього за минулу добу на території держави зареєстровано 83 повідомлення про події, пов’язані з виборами, а від початку передвиборчої кампанії — 1741 повідомлення.

У поліції додали, що здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією — 1102 факти, підкупом виборців — 130, пошкодженням майна — 30 та хуліганством — 27. Найбільше повідомлень надійшло в місті Києві, Дніпропетровській, Київській та Одеській областях.

“Загалом з початку передвиборчої кампанії поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по 77 фактам. Зокрема, 39 кримінальних проваджень стосуються порушень виборчого законодавства, ще 38 кримінальних проваджень — за фактами, пов’язаними із проведенням виборчої кампанії. Також складено 401 адміністративний протокол”, — повідомляє поліція.

Нагадаємо, у Сумах співробітники поліції без законних підстав опечатали офіс політичної партії, а крім того одягли наручники та доставили до відділку поліції двох осіб, які там перебували. За фактом перевищення влади та службових повноважень працівниками поліції розпочато кримінальне провадження.

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