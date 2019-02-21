Вибори-2019: у Сумах відкрили провадження щодо поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Сумах співробітники поліції без законних підстав опечатали офіс політичної партії, а крім того одягли наручники та доставили до відділку поліції двох осіб, які там перебували. За фактом перевищення влади та службових повноважень працівниками поліції розпочато кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.
Як повідомили у прокуратурі, сьогодні на лінію “102” від невстановленої особи надійшло повідомлення про нібито незаконне використання приміщення в будинку по просп. Курський у м. Суми.
"Співробітники відділу превенції Сумського відділу поліції, прибувши за вказаною адресою, з’ясували, що там знаходиться офіс однієї з політичних партій. Без будь-яких законних підстав правоохоронці затримали двох присутніх там осіб та доставили їх до відділку поліції, при цьому безпідставно застосувавши до затриманих спеціальні засоби (наручники). Саме приміщення охоронці порядку без жодних відповідних дозволів опечатали. Лише після втручання працівників прокуратури незаконно затримані громадяни були звільнені", - йдеться у повідомленні.
За фактом перевищення влади та службових повноважень працівниками поліції розпочато кримінальне провадження. Відомості до ЄРДР внесено за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ст. 170 (перешкоджання законній діяльності політичних партій) та ч. 1 ст. 371 (завідомо незаконні затримання) КК України. Здійснення досудового розслідування у цьому провадженні доручено слідчим УСБУ в Сумській області. Наразі тривають першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, з початку виборчого процесу зареєстровано 1658 повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства, за 74 з них розпочато кримінальні провадження, у 5 кримінальних провадженнях 13 людей отримали підозру.