Вибори-2019: у Сумах відкрили провадження щодо поліцейських

КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Сумах співробітники поліції без законних підстав опечатали офіс політичної партії, а крім того одягли наручники та доставили до відділку поліції двох осіб, які там перебували. За фактом перевищення влади та службових повноважень працівниками поліції розпочато кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.