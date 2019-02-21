Выборы-2019: в Сумах открыли производство относительно полицейских

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Сумах сотрудники полиции без законных оснований опечатали офис политической партии, а кроме того надели наручники и доставили в отделение полиции двух человек, которые там находились. По факту превышения власти и служебных полномочий работниками полиции начато уголовное производство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Как сообщили в прокуратуре, сегодня на линию "102" от неустановленного лица поступило сообщение о якобы незаконном использовании помещения в доме по ул. Курский в г. Сумы.

"Сотрудники отдела превенции Сумского отдела полиции, прибыв по указанному адресу, выяснили, что там находится офис одной из политических партий. Без каких-либо законных оснований правоохранители задержали двух присутствующих там лиц и доставили их в отделение полиции, при этом безосновательно применив к задержанных специальные средства (наручники). Само помещение стражи порядка без соответствующих разрешений опечатали. Лишь после вмешательства работников прокуратуры незаконно задержанные граждане были освобождены", - говорится в сообщении.

По факту превышения власти и служебных полномочий работниками полиции начато уголовное производство. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ст. 170 (препятствование законной деятельности политических партий) и ч. 1 ст. 371 (заведомо незаконные задержания) УК Украины. Осуществление досудебного расследования в этом производстве поручено следователям УСБУ в Сумской области. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, с начала избирательного процесса зарегистрировано 1658 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства, по 74 из них начато уголовные производства, в 5 уголовных производствах 13 человек получили подозрение.

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