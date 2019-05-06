Выборы-2019: стала известна региональная структура голосования в Украине

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Во втором туре Владимир Зеленский стал победителем во всех регионах, наибольший процент голосов он получил на Востоке Украины. Петр Порошенко, наоборот, лучший результат получил в Западном регионе. Об этом рассказал заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Региональная структура - это тесная связь региона проживания и голосования избирателей. Так, Владимир Зеленский победил во всех регионах Украины, кроме Львовской области. Но если брать макрорегионы - запад, исторический центр, юг, восток - то она фактически относительно была самой низкой на Западе Украины, где 57% проголосовали за него и 41% за Петра Порошенко. Зато во всех других регионах не менее 70% поддержали Владимира Зеленского и не более 28% - Петра Порошенко", - сказал Грушецкий.

Так, согласно результатам, Владимир Зеленский получил наибольший процент голосов в Восточном (87%) и Южном (85%) регионах, меньше - в Центральном (70%) и Западном (57%). Петр Порошенко, наоборот, свой лучший результате получил в Западном регионе (41%), а в остальных регионах существенно ниже: Центральный - 28%, Южный - 13.5%, Восточный - 12%.

"Есть различия в голосовании и по типу населенного пункта. Так, Порошенко получил наибольшее количество голосов среди жителей областных центров - 30%, но даже среди них 68% отдали голос за Владимира Зеленского", - отметил директор КМИС.

Наибольшее предпочтение Зеленский получил в городах с населением от 100 тыс жителей (87%), поселках городского типа (81%), городах с населением менее 20 тыс. (80%), в городах с населением от 50 до 100 тыс. (74% ), в селах (73%). Несколько меньший процент был получен в областных центрах (68%) и городах с населением от 20 до 47 тыс. (645). Петра Порошенко сравнительно больше поддержали избиратели городов с населением от 20 до 49 тыс. (35%) и в областных центрах (30%).

Генеральная совокупность экзит-пола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков). Теоретически выборка репрезентативна для Украины в целом, для всех тех участков, на которых прошли выборы. Опрошено 14551 респондента на 300 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости составил 74,2%.

Как сообщал УНН, по официальным данным ЦИК, победу на выборах Президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

Владимира Зеленского официально объявлено Президентом Украины.

Украинские Национальные Новости

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