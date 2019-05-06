Вибори-2019: стала відома регіональна структура голосування в Україні

"Регіональна структура – це тісний зв'язок регіону проживання і голосування виборців. Так, Володимир Зеленський переміг у всіх регіонах України, крім Львівської області. Але якщо брати макрорегіони – захід, цетр, південь, схід – то вона фактично відносно була найнижчою на Заході України, де 57% проголосували за нього і 41% за Петра Порошенка. Натомість в усіх інших регіонах не менше 70% підтримали Володимира Зеленського і не більше 28% - Петра Порошенка", - сказав Грушецький.

Так, згідно з результатами, Володимир Зеленський отримав найбільший відсоток голосів у Східному (87%) та Південному (85%) регіонах, менший – у Центральному (70%) та Західному (57%). Петро Порошенко, навпаки, свій кращий результаті отримав у Західному регіоні (41%), а у решті регіонів істотно нижчий: Центральний – 28%, Південний – 13.5%, Східний – 12%.

"Є відмінності в голосуванні і за типом населеного пункту. Так, Порошенко отримав найбільшу кількість голосів серед жителів обласних центрів – 30%, але навіть серед них 68% віддали голос за Володимира Зеленського", - зазначив директор КМІС.

Найбільшу перевагу Зеленський отримав у містах з населенням від 100 тис жителів (87%), селищах міського типу (81%), містах з населенням менше 20 тис. (80%), в містах з населенням від 50 до 100 тис. (74%), у селах (73%). Дещо менший відсоток був отриманий у обласних центрах (68%) та містах із населенням від 20 до 47 тис. (645). Петра Порошенка порівняно більше підтримали виборці міст з населенням від 20 до 49 тис. (35%) та у обласних центрах (30%).

Генеральна сукупність екзит-полу – виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України (крім спеціальних дільниць). Теоретично вибірка репрезентативна для України в цілому, для всіх тих дільниць, на яких відбулися вибори. Опитано 14 551 респондента на 300 виборчих дільницях. Застосовувалася методика "таємного голосування". Рівень досяжності склав 74,2%.

Як повідомляв УНН, за офіційними даними ЦВК, перемогу на виборах Президента України здобув Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців.

Володимира Зеленського офіційно оголошено Президентом України.