Избирательная "карусель" в Киеве: подозреваемую отправили под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Жительницу Житомира, подозреваемую в подкупе избирателей во время местных выборов, которые проходили в Украине 25 октября, отправили под ночной домашний арест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.
“43-летней жительнице Житомира следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины, а суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что задержанная с июля месяца подбирала граждан из числа жителей Житомирской области для дальнейшего участия в голосовании на местных выборах 25 октября в Киеве. В день голосования у так называемых “избирателей” женщина собрала копии паспортов и направилась с ними в столицу двумя автобусами. После голосования за “нужного кандидата” и политическую силу, проголосовав обещали выплаты по 1000 гривен.
Продолжается досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все лица, причастные к данному преступлению.
Напомним, что в день голосования, 25 октября, правоохранители установили факт организованного подвоза граждан из Житомирской области на избирательные участки в Святошинском районе столицы.