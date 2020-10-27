Виборча "карусель" у Києві: підозрювану відправили під домашній арешт

“43-річній мешканці Житомира слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що в ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що затримана з липня місяця підбирала громадян, з числа мешканців Житомирської області для подальшої участі в голосуванні на місцевих виборах 25 жовтня у Києві. У день голосування у так званих “виборців” жінка зібрала копії паспортів та направилася з ними до столиці двома автобусами. Після голосування за “потрібного кандидата” та політичну силу, проголосувавшим обіцяли виплати по 1000 гривень.

Триває досудове розслідування, в ході якого будуть встановлені усі особи, які причетні до даного злочину.

Нагадаємо, що у день голосування, 25 жовтня, правоохоронці встановили факт організованого підвозу громадян із Житомирської області до виборчих дільниць у Святошинському районі столиці.