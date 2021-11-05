Выбивали двери и набросились на персонал: неизвестные ворвались ночью в Николаевскую инфекционку и требовали кислород

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“В 00:15 ночи ворвалась группа незнакомых людей на территорию больницы. Сломали шлагбаум, начали выбивать двери в приёмный покой. С угрозами набросились на персонал, с требованием “кислород!!!””, - сообщила Федорова.

Детали

По словам главврача больницы, дежурные сразу же вызвали полицию. Федорова добавила, что следом въехала еще одна машина (по типу “частной скорой”), без опознавательных знаков, в которой находилась “крайне тяжелая больная”, в агональном состоянии, с сатурацией 35. Не было кислорода, не было условий транспортировки пациентки. Федорова добавляет, что в таком состоянии транспортировать пациентов нельзя.

“Оказалось, что пациентка поступила в Новобугскую ЦРБ 03.11.21 года, и при полном отсутствии кислорода, умеющего оказывать помощь персонала, реанимации и т.д. ее родственники не стали ждать, пока она умрет без помощи и начали действовать вот таким путем”, - написала врач.

Главврач добавляет, что каждый день с раннего утра под кабинетом стоят родственники, которые сообщают о том, что в другие больницы не принимают без “своего” кислорода.

Федорова отметила, что самостоятельно нашла производителя и спонсоров, которые оплатят доставку кислорода на 20 тонн.

“От власти требовалось дать бюрократическую отмашку на отправку машины. За три дня - ничего!!! Им некогда. Они боятся взять на себя ответственность, без указания сверху (а туда ж рапортуют, что всё отлично!) – никаких действий. Можно было три дня назад всю область снабдить жидким кислородом. Не захотели - черт с вами, я привезу для нужд своей больницы 5 тонн (уже везу), в обход вашей долбанной бюрократии. Ау, полиция, я буду в обход всего спасать больных - сразу начинайте заводить уголовные дела!” - добавила врач.

Контекст

Ситуация с Николаевской инфекционкой обострилась в мае этого года. Власти лишили финансирования единственную в области восстановленную по европейским стандартам больницу, которая специализируется на инфекционных заболеваниях.



НСЗУ принципиально отказывалась вносить больницу в список медицинских учреждений, которым предоставляют “ковидные пакеты".

На прошлой неделе главный врач Николаевской областной больницы Светлана Федорова в комментарии УНН рассказала, что местная власть отказывает в снабжении кислородом, что приводит к летальным случаям.

Однако в областной государственной администрации в Николаеве опровергли информацию, заявив,что местная власть на постоянной основе поставляет кислород в больницы, где находятся больные коронавирусом.