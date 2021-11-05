Вибивали двері та накинулися на персонал: невідомі увірвалися вночі до Миколаївської інфекційки та вимагали кисень

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“О 00:15 ночі увірвалася група незнайомих людей на територію лікарні. Зламали шлагбаум, почали вибивати двері в приймальний передпокій. З погрозами накинулися на персонал, з вимогою "кисень!!!" - повідомила Федорова.

Деталі

За словами головлікаря лікарні, чергові відразу ж викликали поліцію. Федорова додала, що слідом в'їхала ще одна машина (за типом "приватної швидкої"), без розпізнавальних знаків, у якій перебувала "вкрай тяжка хвора", в агональному стані, з сатурацією 35. Не було кисню, не було умов транспортування пацієнтки. Федорова додає, що в такому стані транспортувати пацієнтів не можна.

"Виявилося, що пацієнтка поступила в Новобузьку ЦРЛ 03.11.21року, і при повній відсутності кисню, персоналу, який вміє надавати допомогу, реанімації і т.д. її родичі не стали чекати, поки вона помре без допомоги, і почали діяти ось таким шляхом", - написала лікар.

Головлікар додає, що кожен день з раннього ранку під кабінетом стоять родичі, які повідомляють про те, що в інші лікарні не приймають без "свого" кисню.

Федорова зазначила, що самостійно знайшла виробника і спонсорів, які оплатять доставку кисню на 20 тонн.

“Від влади вимагалося дати бюрократичну відмашку на відправку машини. За три дні - нічого!!! Їм ніколи. Вони бояться взяти на себе відповідальність, без вказівки зверху (а туди ж рапортують, що все відмінно!) - жодних дій. Можна було три дні тому всю область забезпечити рідким киснем. Не захотіли - чорт з вами, я привезу для потреб своєї лікарні 5 тонн (вже везу), в обхід вашої довбаної бюрократії. Ау, поліція, я буду в обхід всього рятувати хворих - відразу починайте заводити кримінальні справи!" - додала лікар.

Контекст

Ситуація з Миколаївською інфекціонкою загострилася у травні цього року. Влада позбавила фінансування єдину в області відновлену за європейськими стандартами лікарню, яка спеціалізується на інфекційних захворюваннях.



НСЗУ принципово відмовлялася вносити лікарню в список медичних установ, яким надають “ковідні пакети".

Минулого тижня головний лікар Миколаївської обласної лікарні Світлана Федорова в коментарі УНН розповіла, що місцева влада відмовляє в постачанні киснем, що призводить до летальних випадків.

Проте в обласній державній адміністрації у Миколаєві спростували інформацію, заявивши, що місцева влада на постійній основі постачає кисень у лікарні, де перебувають хворі коронавірусом.