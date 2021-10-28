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Коронавирус в Николаеве: медики сообщают, что в “ковидных” больницах не хватает кислорода, система не выдерживает

Киев • УНН

 • 40867 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. “Ковидные” больницы Николаева сообщают о катастрофической нехватке кислорода для больных коронавирусом, что приводит к летальным случаям. Местные власти игнорируют заявления медиков. Об этом журналисту УНН сообщила главный врач областной инфекционной больницы Светлана Федорова.

Коронавирус в Николаеве: медики сообщают, что в “ковидных” больницах не хватает кислорода, система не выдерживает

Цитата:

“Мест в городе не хватает. Местная власть затаилась. У нас в городской больнице закончился весь кислород, и среди ночи приняли “мудрое” решение забрать у других “ковидных” госпиталей остатки, у кого в баллонах есть, у кого еще что-то, что привело к нескольким десяткам трупов”, - рассказала врач накануне.

Детали

На данный момент в главной инфекционке Николаевской области практически 100% заполненность. Несмотря на то, что реанимационное отделение рассчитано на 20 коек, там находятся 22 пациента, и все на ИВЛ.

“В больнице находятся 103 больных, сам госпиталь рассчитан на 120 человек. У нас не тянет система, горят кабеля, их нужно менять, а денег на это нет. Где мне взять эти 48 тысяч гривен на замену кабеля? Но зато власти ремонтируют театры”, - добавляет врач.

Федорова отмечает, что борьба с местной властью длится давно. По ее словам, “верха” отказываются финансировать больницу, “прикрываясь нехваткой средств в бюджете”.

Тем временем, пользователи соцсетей публикуют кадры с больниц Николаева, заявляя о катастрофической нехватке кислорода в больницах.

“Это кадры одной из больниц в Николаеве, которые мне прислал медработник, указав, что если завтра до 9 утра срочно не найдут 200 кг кислорода, люди в реанимации могут не выжить. Кислородное голодание добралось и до Николаевской области. Уже четвертый день в ручном режиме местная власть перекидывает остатки кислорода с больницы в больницу”, - написал под опубликованными фотографиями на Facebook журналист Олег Деренюга.

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Добавим

Схожая ситуация с нехваткой кислорода не только в Николаеве. Во вторник, 26 октября, вечером в Одессе закончился кислород для больных коронавирусом в областном центре социально значимых болезней на улице Николая Михновского. 43 больных пришлось экстренно эвакуировать. Среди эвакуированных были "тяжелые" пациенты – 13 человек. Областная власть 27 октября сообщала, что в Одесской области производят меньше кислорода, чем его потребляют сейчас коронавирусные больные региона.

Однако, уже под вечер 27 октября в Минздраве отчитались: "Одесская область и город Одесса обеспечены медицинским кислородом, а следовательно потребности госпитализированных больных COVID-19 в кислородной терапии обеспечиваются полностью". И пообещали дполнительные поставки: "До конца недели запланированы поставки еще не менее 57 тонн кислорода в течение ближайших двух дней".

Тем временем, в Украине зафиксировано уже 2,85 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 27 октября, – 26 тысяч, новый антирекорд с начала пандемии. Госпитализировано за сутки при этом более 5,3 тысячи человек, а такой прирост фиксируется не первый день.

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