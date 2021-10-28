Коронавірус у Миколаєві: медики повідомляють, що у “ковідних” лікарнях не вистачає кисню, система не витримує
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. “Ковідні” лікарні Миколаєва повідомляють про катастрофічний брак кисню для хворих на коронавірус, що призводить до летальних випадків. Місцева влада ігнорує заяви медиків. Про це журналісту УНН повідомила головний лікар обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова.
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“Місць у місті не вистачає. Місцева влада затаїлася. У нас у міській лікарні закінчився весь кисень, і серед ночі ухвалили “мудре” рішення забрати в інших “ковідних” госпіталів залишки, у когось у балонах є, у когось ще щось, що призвело до кількох десятків трупів”, - розповіла лікар напередодні.
Деталі
Наразі у головній інфекційці Миколаївської області майже 100% заповненість. Попри те, що реанімаційне відділення розраховане на 20 ліжок, там перебуває 22 пацієнти, і всі на ШВЛ.
“У лікарні перебувають 103 хворих, сам шпиталь розрахований на 120 осіб. У нас не тягне система, горять кабелі, їх потрібно міняти, а грошей на це немає. Де мені взяти ці 48 тисяч гривень на заміну кабелю? Але натомість влада ремонтує театри”, - додає лікар.
Федорова зазначає, що боротьба із місцевою владою триває давно. За її словами, "верхи" відмовляються фінансувати лікарню, "прикриваючись нестачею коштів у бюджеті".
Тим часом користувачі соцмереж публікують кадри з лікарень Миколаєва, заявляючи про катастрофічний брак кисню в лікарнях.
“Це кадри однієї з лікарень у Миколаєві, які мені надіслав медпрацівник, вказавши, що якщо завтра до 9-ї ранку терміново не знайдуть 200 кг кисню, люди в реанімації можуть не вижити. Кисневе голодування дісталося і до Миколаївської області. Уже четвертий день у ручному режимі місцева влада перекидає залишки кисню з лікарні до лікарні”, - написав під опублікованими фото на Facebook журналіст Олег Деренюга напередодні.
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Додамо
Така ситуація з нестачею кисню не лише у Миколаєві. У вівторок, 26 жовтня, увечері в Одесі закінчився кисень для хворих на коронавірус в обласному центрі соціально значущих хвороб на вулиці Миколи Міхновського. 43 хворих довелося екстрено евакуювати. Серед евакуйованих були "тяжкі" пацієнти – 13 людей. Обласна влада 27 жовтня повідомляла, що на Одещині виробляють менше кисню, ніж його споживають зараз коронавірусні хворі регіону.
Проте, вже надвечір 27 жовтня у МОЗ відзвітували: "Одеська область та місто Одеса забезпечені медичним киснем, а відтак потреби госпіталізованих хворих на COVID-19 у кисневій терапії забезпечуються повністю". І пообіцяли додаткові поставки: "До кінця тижня заплановане постачання ще щонайменше 57 тонн кисню протягом найближчих двох днів".
Тим часом, в Україні зафіксовано вже 2,85 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 27 жовтня, – 26 тисяч, новий антирекорд з початку пандемії. Госпіталізовано за добу при цьому понад 5,3 тисяч осіб, а такий приріст фіксується не перший день.