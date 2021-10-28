Коронавірус у Миколаєві: медики повідомляють, що у “ковідних” лікарнях не вистачає кисню, система не витримує

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“Місць у місті не вистачає. Місцева влада затаїлася. У нас у міській лікарні закінчився весь кисень, і серед ночі ухвалили “мудре” рішення забрати в інших “ковідних” госпіталів залишки, у когось у балонах є, у когось ще щось, що призвело до кількох десятків трупів”, - розповіла лікар напередодні.

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Наразі у головній інфекційці Миколаївської області майже 100% заповненість. Попри те, що реанімаційне відділення розраховане на 20 ліжок, там перебуває 22 пацієнти, і всі на ШВЛ.

“У лікарні перебувають 103 хворих, сам шпиталь розрахований на 120 осіб. У нас не тягне система, горять кабелі, їх потрібно міняти, а грошей на це немає. Де мені взяти ці 48 тисяч гривень на заміну кабелю? Але натомість влада ремонтує театри”, - додає лікар.

Федорова зазначає, що боротьба із місцевою владою триває давно. За її словами, "верхи" відмовляються фінансувати лікарню, "прикриваючись нестачею коштів у бюджеті".

Тим часом користувачі соцмереж публікують кадри з лікарень Миколаєва, заявляючи про катастрофічний брак кисню в лікарнях.

“Це кадри однієї з лікарень у Миколаєві, які мені надіслав медпрацівник, вказавши, що якщо завтра до 9-ї ранку терміново не знайдуть 200 кг кисню, люди в реанімації можуть не вижити. Кисневе голодування дісталося і до Миколаївської області. Уже четвертий день у ручному режимі місцева влада перекидає залишки кисню з лікарні до лікарні”, - написав під опублікованими фото на Facebook журналіст Олег Деренюга напередодні.

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Така ситуація з нестачею кисню не лише у Миколаєві. У вівторок, 26 жовтня, увечері в Одесі закінчився кисень для хворих на коронавірус в обласному центрі соціально значущих хвороб на вулиці Миколи Міхновського. 43 хворих довелося екстрено евакуювати. Серед евакуйованих були "тяжкі" пацієнти – 13 людей. Обласна влада 27 жовтня повідомляла, що на Одещині виробляють менше кисню, ніж його споживають зараз коронавірусні хворі регіону.

Проте, вже надвечір 27 жовтня у МОЗ відзвітували: "Одеська область та місто Одеса забезпечені медичним киснем, а відтак потреби госпіталізованих хворих на COVID-19 у кисневій терапії забезпечуються повністю". І пообіцяли додаткові поставки: "До кінця тижня заплановане постачання ще щонайменше 57 тонн кисню протягом найближчих двох днів".

Тим часом, в Україні зафіксовано вже 2,85 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 27 жовтня, – 26 тисяч, новий антирекорд з початку пандемії. Госпіталізовано за добу при цьому понад 5,3 тисяч осіб, а такий приріст фіксується не перший день.