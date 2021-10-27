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В одесской больнице закончился кислород, больных срочно эвакуировали

Киев • УНН

 • 18083 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Во вторник вечером в Одессе закончился кислород для больных коронавирусом в областном центре социально значимых болезней на улице Николая Михновского. 43 больных пришлось экстренно эвакуировать. Среди эвакуированных были "тяжелые" пациенты – 13 человек. Об этом сообщила заведующий реанимационным отделением больницы Екатерина Латощенко, пишет УНН.

В одесской больнице закончился кислород, больных срочно эвакуировали

Детали

В больнице заявили, что быстрый расход кислорода произошел из-за большого количества пациентов.

Эвакуацию проводили несколько бригад скорой помощи. Все они были в защитных костюмах.

Чтобы обеспечить работу кислородной станции без перебоев, работники одесских электросетей привезли на место мощный электрогенератор.

Отметим

По состоянию на утро 27 октября в Одесской области официально зарегистрировано 1 477 новых случая коронавируса, 21 больной скончался.

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