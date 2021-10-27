В одеській лікарні закінчився кисень, хворих терміново евакуювали

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У лікарні заявили, що швидка витрата кисню сталася через велику кількість пацієнтів.

Евакуацію проводили кілька бригад швидкої допомоги. Усі вони були у захисних костюмах.

Щоб забезпечити роботу кисневої станції без перебоїв, працівники одеських електромереж привезли на місце потужний електрогенератор.

Додамо

Станом на ранок 27 жовтня на Одещині офіційно зареєстровано 1 477 нових випадків коронавірусу, 21 хворий помер.