В Одесской области не хватает кислорода для коронавирусных больных
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Одесской области производят меньше кислорода, чем его потребляют сейчас коронавирусные больные региона. Об этом 27 октября сообщил первый заместитель председателя Одесской ОГА Борис Волошенков, пишет УНН.
Детали
По его словам, на сегодняшний день предприятия региона производят 18 тонн кислорода. Однако для региона необходимо больше - 25 тонн в сутки. Причем ряд предприятий поставляют кислород не только больным, но и по контрактам на фабрики и заводы. В ближайшее время из-за поломок кислородных станций в некоторых районах региона возникнет дополнительная необходимость в поставках кислорода.
Также Волошенков добавил, что в области сформируют суточный запас кислорода. Идут переговоры с поставщиками об увеличении кислородных поставок.
Как сообщила 27 октября глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева, проблемы с кислородом есть в большинстве больниц региона.
Напомним
Во вторник вечером закончился кислород для больных коронавирусом в областном центре социально значимых болезней на улице Николая Михновского. 43 больных пришлось экстренно эвакуировать в другие больницы.