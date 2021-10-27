В Одесской области не хватает кислорода для коронавирусных больных

Детали

По его словам, на сегодняшний день предприятия региона производят 18 тонн кислорода. Однако для региона необходимо больше - 25 тонн в сутки. Причем ряд предприятий поставляют кислород не только больным, но и по контрактам на фабрики и заводы. В ближайшее время из-за поломок кислородных станций в некоторых районах региона возникнет дополнительная необходимость в поставках кислорода.

Также Волошенков добавил, что в области сформируют суточный запас кислорода. Идут переговоры с поставщиками об увеличении кислородных поставок.

Как сообщила 27 октября глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева, проблемы с кислородом есть в большинстве больниц региона.

Напомним

Во вторник вечером закончился кислород для больных коронавирусом в областном центре социально значимых болезней на улице Николая Михновского. 43 больных пришлось экстренно эвакуировать в другие больницы.