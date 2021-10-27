На Одещині не вистачає кисню для коронавірусних хворих

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За його словами, на сьогодні підприємства регіону виробляють 18 тонн кисню. Проте для регіону необхідно більше – 25 тонн на добу. Причому низка підприємств постачають кисень не лише хворим, а й за контрактами на фабрики та заводи. Найближчим часом через поломки кисневих станцій у деяких районах регіону виникне додаткова необхідність у постачанні кисню.

Також Волошенков додав, що в області сформують добовий запас кисню. Ідуть переговори з постачальниками щодо збільшення кисневих поставок.

Як повідомила 27 жовтня голова облздоров'я Наталія Одарій-Захар'єва, проблеми з киснем є у більшості лікарень регіону.

Нагадаємо

У вівторок увечері закінчився кисень для хворих на коронавірус в обласному центрі соціально значущих хвороб на вулиці Миколи Міхновського. 43 хворих довелося екстрено евакуювати до інших лікарень.