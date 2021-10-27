На Одещині не вистачає кисню для коронавірусних хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Одещині виробляють менше кисню, ніж його споживають зараз коронавірусні хворі регіону. Про це 27 жовтня повідомив перший заступник голови Одеської ОДА Борис Волошенков, пише УНН.
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За його словами, на сьогодні підприємства регіону виробляють 18 тонн кисню. Проте для регіону необхідно більше – 25 тонн на добу. Причому низка підприємств постачають кисень не лише хворим, а й за контрактами на фабрики та заводи. Найближчим часом через поломки кисневих станцій у деяких районах регіону виникне додаткова необхідність у постачанні кисню.
Також Волошенков додав, що в області сформують добовий запас кисню. Ідуть переговори з постачальниками щодо збільшення кисневих поставок.
Як повідомила 27 жовтня голова облздоров'я Наталія Одарій-Захар'єва, проблеми з киснем є у більшості лікарень регіону.
Нагадаємо
У вівторок увечері закінчився кисень для хворих на коронавірус в обласному центрі соціально значущих хвороб на вулиці Миколи Міхновського. 43 хворих довелося екстрено евакуювати до інших лікарень.