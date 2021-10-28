Новый антирекорд: в Украине уже 2,85 млн случаев COVID-19, за сутки - 26 071

"За сутки 27 октября в Украине зафиксировано 26 071 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:



госпитализировано – 5 366 человек;



летальных исходов – 576;



поправилось – 10 006 человек.



За все время пандемии в Украине:



заболело – 2 851 804 человека;



выздоровело – 2 411 711 человек;



летальных исходов – 66 204;



проведено ПЦР-тестов – 14 232 081.



Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей – 1830, медработников – 477.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (2296), Днепропетровской (2113), Житомирской (1668), Харьковской (1517), Львовской (1506) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. В "красной" зоне уже 8 областей, с 30 октября будет уже 15.