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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Новий антирекорд: в Україні вже 2,85 млн випадків COVID-19, за добу - 26 071

Київ • УНН

 • 40823 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,85 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 27 жовтня, - 26 тисяч, новий антирекорд з початку пандемії. Госпіталізовано за добу при цьому понад 5,3 тисячі осіб, що дещо менше проти показника попереднього дня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Новий антирекорд: в Україні вже 2,85 млн випадків COVID-19, за добу - 26 071

"За добу 27 жовтня в Україні зафіксовано 26 071 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 5 366 осіб;
  • летальних випадків – 576;
  • одужало – 10 006 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 851 804 особи;
  • одужало – 2 411 711 осіб;
  • летальних випадків – 66 204;
  • проведено ПЛР-тестувань – 14 232 081.

Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 1 830, медпрацівників – 477.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517), Львівській (1506) областях.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема "червоної" зони. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня. Наразі в "червоній" зоні вже 8 областей, з 30 жовтня буде вже 15.

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