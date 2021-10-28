Новий антирекорд: в Україні вже 2,85 млн випадків COVID-19, за добу - 26 071
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,85 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 27 жовтня, - 26 тисяч, новий антирекорд з початку пандемії. Госпіталізовано за добу при цьому понад 5,3 тисячі осіб, що дещо менше проти показника попереднього дня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 27 жовтня в Україні зафіксовано 26 071 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
-
- госпіталізовано – 5 366 осіб;
-
- летальних випадків – 576;
-
- одужало – 10 006 осіб.
-
За весь час пандемії в Україні:
-
- захворіло – 2 851 804 особи;
-
- одужало – 2 411 711 осіб;
-
- летальних випадків – 66 204;
-
- проведено ПЛР-тестувань – 14 232 081.
-
Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 1 830, медпрацівників – 477.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517), Львівській (1506) областях.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема "червоної" зони. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня. Наразі в "червоній" зоні вже 8 областей, з 30 жовтня буде вже 15.