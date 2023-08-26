Выбиты двери и 17 окон: оккупанты обстреляли херсонскую больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Днем армия рф обстреляла херсонскую больницу, выбиты двери и 17 окон, передает УНН со ссылкой на сообщение Херсонской ОГА.
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"Снова под ударом оккупантов медучреждения региона. Днем армия рф обстреляла херсонскую больницу. Повреждено здание госпиталя. Выбиты двери и 17 окон", - говорится в сообщении.
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По предварительной информации, обошлось без жертв.
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