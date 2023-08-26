Вибито двері та 17 вікон: окупанти обстріляли херсонську лікарню
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Вдень армія рф обстріляла херсонську лікарню, вибито двері та 17 вікон, передає УНН із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.
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"Знову під ударом окупантів медзаклади регіону. Вдень армія рф обстріляла херсонську лікарню. Пошкоджено будівлю госпіталю. Вибито двері та 17 вікон", - йдеться у повідомленні.
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За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.
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