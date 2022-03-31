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Вы можете сделать больше: Зеленский призвал Бельгию настаивать в ЕС на военной помощи для Украины

Киев • УНН

 • 84473 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал парламент и народ Бельгии настойчиво вести диалог с другими странами Европы об оказании военной помощи Украине для борьбы с оккупантами. Об этом глава государства отметил в своем видеообращении к стране, пишет УНН.

Вы можете сделать больше: Зеленский призвал Бельгию настаивать в ЕС на военной помощи для Украины

Цитата

“Вы тепло приняли уже более 30 тысяч украинцев, которые покинули свои дома из-за этой войны. Но именно вы как государство-сердце Европы - можете вдохновить всех остальных европейцев сделать больше. Чтобы помочь нам изгнать оккупантов из Украины и восстановить драгоценный мир”, - подчеркнул Зеленский.

Детали 

Президент отметил, что украинские защитники достойны того, чтобы получить возможность вступления в Европейский Союз, а также закрытия неба над Украиной для российских самолетов.

“Когда мы говорим про самолеты, танки, артиллерийские системы, противокорабельное оружие - мы говорим о том, что действительно нужно. И что есть у стран Евросоюза, у стран НАТО. Наши защитники достойны того, чтобы европейские компании наконец прекратили зарабатывать вместе с теми, кто пытается нас уничтожить. Наши защитники достойны всего того, чтобы не думать о критериях, а знать, что Украина будет членом Европейского Союза. Потому что если они проиграют, если проиграем Мариуполь и другие украинские города, не будет больше никакого прочного Европейского Союза. Потому что придет тирания, чтобы забрать у вас то, чем вы владеете и гордитесь”, - добавил он.

Дополнение

В феврале Бельгия предоставила 3 тысячи автоматов и 200 противотанковых гранатометов Украине для борьбы с оккупантами.

Также внешнеполитические ведомства Бельгии и Нидерландов приняли решение выслать 38 российских дипломатов.

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