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Ви можете зробити більше: Зеленський закликав Бельгію наполягати в ЄС на військовій допомозі для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав парламент та народ Бельгії наполегливо вести діалог з іншими країнами Європи про надання військової допомоги Україні для боротьби з окупантами. Про це глава держави наголосив у своєму відеозверненні до країни, пише УНН.

Ви можете зробити більше: Зеленський закликав Бельгію наполягати в ЄС на військовій допомозі для України

Цитата

“Ви тепло прийняли вже понад 30 тисяч українців, які покинули свої домівки через цю війну. Але саме ви як держава – серце Європи – можете надихнути усіх інших європейців зробити більше. Щоб допомогти нам вигнати окупантів з України і відновити дорогоцінний мир”, – наголосив Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що українські захисники гідні того, щоб отримати можливість вступу до Європейського Союзу, а також закриття неба над Україною для російських літаків.

“Коли ми говоримо про літаки, танки, артилерійські системи, протикорабельну зброю – ми говоримо про те, що дійсно потрібно. І що є у країн Євросоюзу, у країн НАТО. Наші захисники гідні того, щоб європейські компанії нарешті припинили заробляти разом із тими, хто намагається нас знищити. Наші захисники гідні всього того, щоб не гадати про критерії, а знати, що Україна – буде членом Європейського Союзу. Бо якщо вони програють, якщо програємо Маріуполь та інші українські міста, не буде більше ніякого міцного Європейського Союзу. Бо прийде тиранія, щоб забрати у вас те, чим ви володієте і пишаєтесь”, – додав він.

Доповнення

У лютому Бельгія надала3 тисячі автоматів та 200 протитанкових гранатометів Україні для боротьби з окупантами.

Також зовнішньополітичні відомства Бельгії та Нідерландів ухвалили рішення вислати 38 російських дипломатів.

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