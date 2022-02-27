Бельгія посилає 3000 автоматів та 200 протитанкових гранатометів в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Бельгія посилає ще 3000 автоматів та 200 протитанкових гранатометів в Україну, про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Twitter, інформує УНН.
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Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Бельгії Александер де Кроо, де обговорили воєнні дії в Україні та поставку нового воєнного озброєння.
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“Приємно було дізнатися, що на додачу до вчорашніх домовленостей Бельгія надсилає нам ще 3000 автоматів та 200 протитанкових гранатометів” — про це йдеться у повідомленні.
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Португалія підтримала відключення Росії від SWIFT та надала Україні військове обладнання.