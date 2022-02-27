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Бельгия посылает 3000 автоматов и 200 противотанковых гранатометов в Украину

Киев • УНН

 • 127502 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Бельгия посылает еще 3000 автоматов и 200 противотанковых гранатометов в Украину, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter, информирует УНН.

Детали

Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Бельгии Александер де Кроо, где обсудили военные действия в Украине и поставку нового военного вооружения.

Цитата

“Приятно было узнать, что в придачу к вчерашним договоренностям Бельгия присылает нам еще 3000 автоматов и 200 противотанковых гранатометов” — об этом идет речь в сообщении.

Напомним

Португалия поддержала отключения России от SWIFT и предоставила Украине военное оборудование.

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