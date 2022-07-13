Везут "хлопок": показали уникальные кадры с авиацией ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Воздушные силы показали видео, как авиация ВСУ защищает небо над Украиной, информирует УНН.
Детали
"Мое копье, как луч прорезает облака. Вот и наступила, враг, Божья кара!" – подписали видео Воздушные силы.
Управление стратегических коммуникаций ВСУ отметило, что на видео самолеты МиГ-29.
"Невероятные кадры доставки "хлопка" самолетами МиГ-29 ПС ВСУ", – написало СтратКом ВСУ.
Напомним
Воздушные силы ВСУ показали с самолета передний край обороны на востоке Украины.