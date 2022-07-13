Везуть "бавовну": показали унікальні кадри з авіацією ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Повітряні сили показали відео, як авіація ЗСУ захищає небо над Україною, інформує УНН.
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"Мій спис, як промінь прорізає хмари. Ось і настала, враже, Божа кара!" – підписали відео Повітряні сили.
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ зазначило, що на відео літаки МіГ-29.
"Неймовірні кадри доставки "бавовни" літаками МіГ-29 ПС ЗСУ", – написало СтратКом ЗСУ.
Нагадаємо
Повітряні сили ЗСУ показали з літака передній край оборони на сході України.