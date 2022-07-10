Війна очима пілотів: Повітряні сили ЗСУ показали з літака поле бою на сході
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Повітряні сили ЗСУ показали з літака передній край оборони на сході України, інформує УНН.
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"Так виглядає передній край оборони на Сході України! Українські винищувачі МіГ-29 прикривають з повітря бойові дії ударної авіації Повітряних сил та підрозділів Сухопутних військ!" – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Повітряні сили ЗСУ показали, як збивали російські ракети над Дніпропетровщиною.