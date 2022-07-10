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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 32871 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 78783 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 119181 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 168231 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 146783 перегляди

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Війна очима пілотів: Повітряні сили ЗСУ показали з літака поле бою на сході

Війна очима пілотів: Повітряні сили ЗСУ показали з літака поле бою на сході

Київ • УНН

 • 283851 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Повітряні сили ЗСУ показали з літака передній край оборони на сході України, інформує УНН.

Цитата

"Так виглядає передній край оборони на Сході України! Українські винищувачі МіГ-29 прикривають з повітря бойові дії ударної авіації Повітряних сил та підрозділів Сухопутних військ!" – ідеться у повідомленні.

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Повітряні сили ЗСУ показали, як збивали російські ракети над Дніпропетровщиною.

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