Война глазами пилотов: Воздушные силы ВСУ показали из самолета поле боя на востоке
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Воздушные силы ВСУ показали из самолета передний край обороны на востоке Украины, сообщает УНН.
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"Так выглядит передний край обороны на Востоке Украины! Украинские истребители МиГ-29 прикрывают с воздуха боевые действия ударной авиации Воздушных сил и подразделений Сухопутных войск!" – говорится в сообщении.
Напомним
Воздушные силы ВСУ показали, как сбивали российские ракеты над Днепропетровской областью.